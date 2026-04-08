Durante un recente evento ufficiale, la regina d’Olanda ha fatto un ingresso senza scarpe, indossando scarpe scalzi, e ha scelto di portare con sé la sua gonna preferita. La visita ha rappresentato un momento importante per l’agenda reale, e la sovrana ha partecipato con entusiasmo, dimostrando un atteggiamento rilassato nonostante gli impegni. La sua presenza ha attirato l’attenzione dei presenti e dei media.

Maxima d’Olanda è sempre divisa tra mille impegni e stavolta ha preso parte a una visita a cui tiene particolarmente. La Regina si è recata al centro sociale De Bol di Amsterdam, dove ha incontrato i responsabili delle diverse attività, lasciandosi coinvolgere in un momento “audace”. Uno di quelli a cui ci ha già abituati, in verità: per entrare nella palestra del centro, ha tolto i suoi tacchi è rimasta a piedi scalzi. Tutto indossando uno dei capi che ama di più in assoluto. La visita al centro sociale tanto caro alla Regina. “Cucinare e mangiare insieme, fare sport, essere creativi o bere una tazza di caffè al caffè. Giovani e grandi, tutti sono i benvenuti al centro sociale De Bol ad Amsterdam-Nord”, così esordisce il post condiviso su Instagram dalla Casa Reale olandese. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Maxima d’Olanda audace a piedi scalzi, ma non rinuncia alla sua gonna preferita

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