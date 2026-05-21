Un'ampia operazione delle forze dell'ordine ha coinvolto le province di Vicenza e Pisa, portando all'emissione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere per alcuni indagati. L'indagine, coordinata dalla Procura locale, ha riguardato un presunto clan di origine sinti. Durante le attività sono stati effettuati controlli e perquisizioni nelle aree interessate, con l'obiettivo di approfondire le attività del gruppo e raccogliere elementi per le successive fasi processuali.

L'indagine, coordinata dalla Procura della Repubblica di Vicenza, ha portato all'emissione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di diversi indagati. Il provvedimento restrittivo mira a disarticolare un radicato e pericoloso sodalizio criminale di matrice sinta, dedito in maniera sistematica alla commissione di rapine e furti. Per garantire il successo del blitz sono impiegati circa 100 Carabinieri dei Comandi Provinciali di Vicenza e Pisa. Il dispositivo di sicurezza è supportato sul campo dai reparti speciali delle Aliquote di Primo Intervento (Api) e dalle Squadre Operative di Supporto (Sos), oltre che dalle unità cinofile. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Maxi operazione dei carabinieri tra Vicenza e Pisa contro clan sinti

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