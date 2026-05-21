I Carabinieri del Comando Provinciale di Vicenza hanno condotto un’ampia operazione che ha coinvolto anche Pisa, finalizzata alla disarticolazione di una banda di origine sinti. L’indagine ha portato all’arresto di diversi membri del gruppo, accusati di aver commesso ripetute rapine e furti nella zona. Durante le attività sono stati sequestrati vari strumenti utilizzati per i reati e sono state recuperate alcune delle refurtive. L’operazione si inserisce in un’intensa attività di contrasto alla criminalità sul territorio.

Una massiccia operazione coordinata dai Carabinieri del Comando Provinciale di Vicenza ha smantellato una pericolosa banda di matrice sinti, dedita in maniera sistematica alla commissione di rapine e furti. L’indagine, coordinata dalla Procura della Repubblica di Vicenza, ha portato all’emissione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di diversi indagati. L’attività, estesa tra il Veneto e la Toscana, si sta concentrando in particolare nel capoluogo berico e nella provincia di Pisa. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Rapine e furti, maxi operazione carabinieri tra Vicenza e Pisa contro banda sinti

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ASSALTO A FURGONE PORTAVALORI SULLA LECCE-BRINDISI

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