Camorra maxi operazione dei carabinieri contro i clan di Napoli | numerosi arresti

Alle prime ore del mattino, le forze dell’ordine hanno avviato una vasta operazione contro i clan camorristici nei quartieri Vasto-Arenaccia e Borgo S. Nel corso dell’operazione sono stati effettuati numerosi arresti e perquisizioni, coinvolgendo sia i Carabinieri che la Polizia di Stato. Le attività sono ancora in corso e mirano a contrastare le attività criminali nelle zone interessate.

Dalle prime luci dell'alba, l'Arma dei Carabinieri e la Polizia di Stato sono impegnati in una vasta operazione anticamorra nei quartieri cittadini Vasto-Arenaccia, Borgo S.Antonio Abate, Poggioreale, Forcella, Duchesca, Maddalena e Sanità nei confronti di numerosi esponenti dei clan Contini, Mazzarella e Sequino- Savarese.