Coop raggiunto l' accordo tra azienda e sindacati su esuberi 180 riorganizzazione e tre aperture

Unicoop Etruria e i sindacati hanno firmato un accordo che riguarda 180 esuberi, una riorganizzazione aziendale e tre nuove aperture di punti vendita. La trattativa, iniziata dopo la creazione della nuova Cooperativa di consumo a luglio 2025, ha coinvolto le parti nella definizione delle misure previste nel Piano industriale 2025-2027 per i centri commerciali Coop.

Raggiunto l'accordo nella difficile e lunga trattativa tra Unicoop Etruria e i sindacati sulla seconda fase del Piano industriale 2025-2027 per i centri commerciali Coop dopo la nascita della nuova Cooperativa di consumo - il 1° luglio 2025 - dalla fusione tra Unicoop Tirreno e Coop Centro Italia di Castiglione del Lago. Tra i principali risultati dell'accordo: massima tutela occupazionale, un piano di incentivi per gli esodi volontari e la previsione che la cessione di 24 supermercati avvenga in uno scenario atto a garantire la continuità occupazionale e gestionale.

Il futuro di Unicoop, cresce il clima di collaborazione tra azienda e sindacati su esuberi, sostegni e rilancioConfrontro tra Unicoop Etruria - dove è confluita l'umbra Coop Centro Italia - e sigle sindacali sulla seconda fase del piano industriale di un...

Unicoop Etruria e sindacati trovano l’intesa: accordo sulla seconda fase del Piano industrialeVIGNALE – Unicoop Etruria e le organizzazioni sindacali hanno raggiunto l’accordo sulla seconda fase del Piano industriale 2025-2027. Le interlocuzioni, avviate lo scorso dicembre, hanno costituito la ... msn.com

