Maxi furto a San Maurizio Razziati cappotti Max Mara | Colpo da professionisti

Nella notte tra giovedì e venerdì, presso lo stabilimento della Manifattura San Maurizio, appartenente al gruppo Max Mara, si è verificato un furto. I ladri hanno preso di mira i cappotti del marchio Max Mara, portando via un ingente quantitativo di capi. Il colpo è stato descritto come rapido e ben organizzato, con dettagli che indicano la presenza di professionisti.

Un colpo rapido e organizzato nei minimi dettagli, quello che nella notte tra giovedì e venerdì si è verificato presso lo stabilimento della Manifattura San Maurizio di via Calvino, legato al gruppo Max Mara. Verso le 2 un gruppo di ladri è entrato in azione, con una dinamica che lascia pochi dubbi e che fa pensare a un colpo realizzato da veri professionisti. Il piano è stato infatti preparato nei minimi dettagli: prima di tutto i malviventi hanno bloccato l’accesso in via Giacomo Wilder Zanti, all’altezza dell’asilo nido Maramotti, utilizzando tre auto (che sono poi risultate rubate) disposte lungo la strada, in modo da ritardare l’intervento delle forze dell’ordine. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Maxi furto a San Maurizio. Razziati cappotti Max Mara: "Colpo da professionisti" Articoli correlati Furto alla Max Mara di San Maurizio: rubati 200 cappotti pronti da spedire. Bottino da 300mila euroReggio Emilia, 13 marzo 2026 – Un colpo rapido e organizzato nel minimo dettaglio, quello che nella notte ha colpito lo stabilimento Max Mara, nello... Max Mara: 200 cappotti rubati, 300mila euro in giocoNella notte tra il 13 e il 14 marzo 2026, un gruppo organizzato ha colpito lo stabilimento Max Mara a San Maurizio. Altri aggiornamenti su San Maurizio Temi più discussi: Reggio, nella notte maxi-furto di abbigliamento alla Manifattura di San Maurizio (Max Mara); Maxi furto di cappotti nella notte a San Maurizio: nel mirino il gruppo Max Mara. VIDEO; Max Mara, maxi furto alla Manifattura di San Maurizio: i ladri bloccano le strade con le auto e svaligiano il magazzino; Reggio Emilia, ladri alla Manifattura di San Maurizio. Maxi furto di cappotti nella notte a San Maurizio: nel mirino il gruppo Max Mara. VIDEOREGGIO EMILIA – Colpo grosso nella notte alla Manifattura San Maurizio di via Calvino a Reggio. Una banda di malviventi, formata da almeno cinque persone secondo le prime informazioni che trapelano da ... reggionline.com Furto alla Max Mara di San Maurizio: rubati 200 cappotti pronti da spedire. Bottino da 300mila euroA entrare in azione un gruppo di banditi che ha prima bloccato l’accesso a una delle vie principali mettendo alcune auto rubate sulla strada per ritardare l’intervento delle forze dell’ordine ... msn.com Reggio Emilia, svaligiato il magazzino delle Manifatture San Maurizio (gruppo Max Mara): «Bottino da quantificare ma ingente». I ladri creano blocchi stradali con le auto rubate x.com L'Unitre di San Maurizio Canavese, con il patrocinio del Comune, ci invita alla mostra "In un modo e nell'altro", pitture e disegni di Valeria Landrino e Massimo Purgatorio, allestita a Casa Marchini Ramello (via Bertone, 17). Il vernissage sarà dopodomani, v - facebook.com facebook