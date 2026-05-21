Max Dowman a 16 anni ha vinto la Premier League ora è tornato a scuole per sostenere gli esami

Max Dowman, nato nel 2009, ha appena compiuto 14 anni. È un centrocampista che ha partecipato alla vittoria in Premier League con l'Arsenal. Dopo aver festeggiato il titolo, il giovane calciatore si è recato a scuola per sostenere gli esami della sua formazione scolastica. La settimana successiva, ha annunciato di voler continuare a frequentare le lezioni, nonostante i successi nel mondo del calcio giovanile.

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