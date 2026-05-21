Max Dowman a 16 anni ha vinto la Premier League ora è tornato a scuole per sostenere gli esami
Max Dowman, nato nel 2009, ha appena compiuto 14 anni. È un centrocampista che ha partecipato alla vittoria in Premier League con l'Arsenal. Dopo aver festeggiato il titolo, il giovane calciatore si è recato a scuola per sostenere gli esami della sua formazione scolastica. La settimana successiva, ha annunciato di voler continuare a frequentare le lezioni, nonostante i successi nel mondo del calcio giovanile.
Classe 2009, Max Dowman è un giovane talento. Il centrocampista nella stessa settimana dopo aver festeggiato il campionato vinto con l'Arsenal deve effettuare gli esami a scuola. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Max Dowman Won The Premier League At 16
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Dopo essere diventato il più giovane di sempre a segnare un gol in Premier League, Max Dowman batte un altro record dopo la vittoria del campionato dell’Arsenal. A soli 16 anni ha già scritto un pezzo di storia dei Gunners. facebook
Max #Dowman dell’ #Arsenal è il giocatore più giovane di sempre ad aver vinto la Premier League: 16 anni e 139 giorni ? x.com
Max Dowman è il più giovane vincitore della Premier League di sempre reddit
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