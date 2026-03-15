Max Dowman, a soli 16 anni, ha segnato durante la partita tra Arsenal ed Everton, stabilendo un nuovo record come il marcatore più giovane nella storia della Premier League. La sua rete ha attirato l'attenzione sul suo talento emergente, e il giovane attaccante ha così scritto un capitolo importante nel calcio inglese. La partita si è conclusa con questa marcatura, che ha fatto parlare di lui in tutto il paese.

Max Dowman a poco più di 16 anni è entrato nella storia del calcio inglese in Arsenal-Everton diventando il marcatore più giovane di sempre. Un predestinato: solo qualche settimana era diventato il più giovane esordiente della Champions League. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Una raccolta di contenuti su Max Dowman

Temi più discussi: Ti senti vecchio? Un classe 2009 ha segnato la sua prima rete in Premier League...; Il nuovo Kakà, Sembra Messi. Invece è Dowman, segna in Premier a 16 anni ed è il futuro dell'Arsenal; Max Dowman lo ha rifatto: a segno con l'Arsenal, è il più giovane marcatore della Premier League; L'Arsenal prova la fuga e scopre Max Dowman: in gol a soli 16 anni e 73 giorni. I risultati del sabato.

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Sturridge che fa vedere come rientrerebbe a scuola lui lunedì, dopo questo gol, se fosse Max Dowman x.com