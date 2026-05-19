Dopo 22 anni l' Arsenal ha vinto la Premier League | un capolavoro costruito attorno ad Arteta

Dopo 22 anni, l'Arsenal ha conquistato la Premier League, portando a termine un campionato intenso e combattuto. La squadra ha mostrato una crescita evidente nel corso della stagione, con un percorso che ha coinvolto molte partite decisive e risultati importanti. Il tecnico spagnolo, al suo quarto anno alla guida, ha contribuito alla costruzione di questa vittoria, che ha segnato un momento storico per il club. La finale di Champions contro il Psg rappresenta un'ulteriore tappa di questa fase.

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