Dopo 22 anni l' Arsenal ha vinto la Premier League | un capolavoro costruito attorno ad Arteta
Dopo 22 anni, l'Arsenal ha conquistato la Premier League, portando a termine un campionato intenso e combattuto. La squadra ha mostrato una crescita evidente nel corso della stagione, con un percorso che ha coinvolto molte partite decisive e risultati importanti. Il tecnico spagnolo, al suo quarto anno alla guida, ha contribuito alla costruzione di questa vittoria, che ha segnato un momento storico per il club. La finale di Champions contro il Psg rappresenta un'ulteriore tappa di questa fase.
Mikel Arteta sta per prendere la parola nell’Emirates Stadium in festa e si prende un momento per guardarsi attorno. Il popolo dell’Arsenal è un fiume in piena di emozioni, i cori ripetuti come una litania religiosa, dal “North London Forever” da pelle d’oca al “We’re top of the league” cantato per 556 giorni negli ultimi quattro anni. In quel momento, subito dopo la partita di ieri col Burnley che ha messo i Gunners in condizione di vincere la Premier, Arteta si rende conto di quello che ha fatto: ha ridato al popolo dell’Arsenal la fiducia. Il titolo vinto stasera in televisione, guardando il Manchester City non riuscire a battere il... 🔗 Leggi su Gazzetta.it
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L’Arsenal ha “abbastanza carburante nel serbatoio” per la corsa al titolo della Premier League, dice ArtetaRiportiamo fedelmente a voi lettori poco avvezzi con la lingua inglese l’articolo apparso poco fa da un sito inglese.
Il #Bournemouth pareggia col City 1 - 1 e l' #Arsenal vince la #PremierLeague dopo 22 anni (e tre secondi posti consecutivi). E la stagione dei gunners può diventare davvero leggendaria. #BOUMCI #BournemouthManCity x.com
? L'#Arsenal, dopo 22 anni, torna a vincere la #PremierLeague conquistando il 14° titolo della sua storia. L’ultima volta, in panchina, sedeva Arsène #Wenger. Congratulatins facebook
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