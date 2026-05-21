Maturità all’estero avviso per le commissioni | candidature online entro il 22 maggio per presidenti e commissari

Il Ministero degli Esteri, in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione, ha avviato una procedura online per la selezione di presidenti e commissari delle commissioni di maturità all’estero. Le candidature devono essere presentate entro il 22 maggio tramite il portale dedicato. La procedura riguarda le nomine per le commissioni incaricate di esaminare gli studenti durante gli esami di diploma fuori dal territorio nazionale. Le candidature devono essere inviate esclusivamente attraverso il sistema online predisposto.

Il MAECI, d’intesa con il MIM, ha aperto la procedura per la formazione delle commissioni degli esami di maturità nelle scuole italiane all’estero per l’anno scolastico 20252026, con incarichi conferiti in via residuale al personale in servizio in Italia e priorità al contingente già presente all’estero. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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