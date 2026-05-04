Maturità 2026 oggi 4 maggio scade la convalida delle domande per commissari e presidenti

Oggi, 4 maggio, rappresenta la data ultima per la verifica e la convalida delle domande di nomina dei commissari e presidenti degli esami di Maturità 2026. Le segreterie scolastiche e gli Ambiti territoriali provinciali devono completare questa procedura, relativa ai modelli ES-1 ed ES-E, per poter procedere con le assegnazioni ufficiali. La scadenza riguarda esclusivamente questa fase di approvazione preliminare delle candidature.

Una volta superati i controlli amministrativi, le scuole devono procedere alla convalida formale delle istanze attraverso il sistema SIDI entro il termine del 4 maggio. Sala professori: dal conflitto alla fiducia. Quattro incontri sulle competenze relazionali tra colleghi: capire le dinamiche, gestire le tensioni, lavorare insieme Colloqui difficili? Comunicare bene con le famiglie, tecniche efficaci in 4 webinar. Solo 50 posti. Seconda edizione POC “Per la scuola”: fino a 60 ore di consulenza su misura per la tua scuola. Ti aiutiamo a gestire i laboratori professionalizzanti Iscriviti alle newsletter per ricevere nella tua casella di posta gli aggiornamenti quotidiani e per avere informazioni personalizzate Docente aggredita da studente: 27 giorni di prognosi, ma subisce un procedimento disciplinare.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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