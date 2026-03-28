Maturità 2026 domanda commissari esterni e Presidenti entro il 13 aprile | chi deve compilarla chi può non farlo I compensi LO SPECIALE

Entro il 13 aprile, devono essere presentate le domande da parte dei docenti e dei dirigenti scolastici interessati a far parte delle commissioni della Maturità 2026. La procedura riguarda sia i commissari esterni che i presidenti, con indicazioni su chi è tenuto a compilare la domanda e chi può essere esonerato. Sono previsti anche i dettagli relativi ai compensi per le figure coinvolte.

La Maturità 2026 si compone di un pezzo importante: la domanda di docenti e Dirigenti Scolastici per la formazione delle commissioni. Da inoltrare su Istanze online entro il 13 aprile, per tanti è obbligatorio. L'articolo Maturità 2026, domanda commissari esterni e Presidenti entro il 13 aprile: chi deve compilarla, chi può non farlo. I compensi LO SPECIALE. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Articoli correlati Maturità 2026, ecco la domanda per commissari esterni e Presidente fino al 13 aprile a su Istanze online. GUIDA MIMMaturità 2026: al via la domanda per la nomina come commissari esterni o Presidenti delle commissioni. Maturità 2026, candidati esterni: domanda entro il 24 marzo per chi ha interrotto la frequenzaSi avvicina la scadenza per gli studenti che intendono sostenere l’esame di Stato 20252026 come candidati esterni. Contenuti utili per approfondire Maturità 2026 domanda commissari... Temi più discussi: Maturità 2026, ecco la domanda per commissari esterni e Presidente fino al 13 aprile su Istanze online. GUIDA MIM; Commissari esterni alla Maturità 2026, chi è obbligato a fare domanda e chi ne ha la facoltà; Formazione delle commissioni dell'esame di Maturità 2026; Maturità 2026: al via le domande per Presidenti e Commissari esterni. Maturità 2026, ecco la domanda per commissari esterni e Presidente fino al 13 aprile su Istanze online. GUIDA MIMMaturità 2026: al via la domanda per la nomina come commissari esterni o Presidenti delle commissioni. Chi deve e chi può (non) presentare domanda. orizzontescuola.it VIDEO TUTORIAL | Domanda commissari Maturità 2026, le istruzioni passo dopo passoC’è tempo fino al 13 aprile per la presentazione della domanda che riguarda i presidenti o commissari della Maturità 2026. Ecco la video guida di Orizzonte Scuola, a cura di Luigi Quattrocchi, docente ... orizzontescuola.it Modalità di formazione delle #commissioni d'esame per la #maturità 2025/26 tiny.cc/idy0101 x.com Il Ministero formerà i commissari della Maturità 2026. Scopri cosa cambia e il mistero dell'obbligatorietà per i prof. https://ebx.sh/XKEdAY - facebook.com facebook