Famiglia nel bosco Salvini rompe il silenzio | parole durissime che scuotono tutti

Il vicepremier ha visitato Palmoli, nel territorio di Chieti, e ha pronunciato dichiarazioni che hanno suscitato reazioni. Durante l'intervento, ha difeso i genitori coinvolti e si è opposto a un provvedimento riguardante i minori, sollevando dubbi e interrogativi. Le sue parole hanno provocato un dibattito pubblico, alimentato anche da altri commenti e prese di posizione. La vicenda riguarda una famiglia nel bosco e le modalità di gestione del caso.

Chieti - Il vicepremier visita Palmoli, difende i genitori e attacca il provvedimento sui minori rilanciando il caso con interrogativi destinati ad alimentare polemiche. Nuovo capitolo nella vicenda della famiglia nel bosco, con l’intervento del vicepremier Matteo Salvini, che da Palmoli ha preso posizione in modo netto sulla controversa decisione relativa ai tre minori, rilanciando il dibattito sul caso con dichiarazioni destinate a far discutere. Dopo aver incontrato Nathan e Catherine e visitato il casolare in cui la coppia vive, Salvini ha descritto una realtà profondamente diversa da quella emersa nelle ricostruzioni più critiche. Pannelli solari, spazi immersi nella natura, un contesto rurale autosufficiente e, soprattutto, una serie di aspetti che — secondo il leader leghista — sarebbero stati adeguati alle richieste avanzate.🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv

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