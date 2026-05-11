L’attore ha rilasciato le sue prime dichiarazioni sulla perdita della figlia, avvenuta lo scorso febbraio all'età di 42 anni. La famiglia ha affrontato questo momento difficile e lui ha deciso di condividere pubblicamente il dolore vissuto dopo la perdita. La notizia della scomparsa è stata resa nota recentemente, portando alla luce la vicenda che ha coinvolto la famiglia dell’attore.

Martin Short ha parlato pubblicamente per la prima volta della morte della figlia Katherine, scomparsa lo scorso febbraio all’età di 42 anni. In un’intervista concessa a CBS News Sunday Morning, l’attore di Only Murders in the Building ha raccontato il dolore vissuto dalla famiglia e il lungo percorso di sofferenza affrontato dalla figlia a causa di gravi problemi di salute mentale. Katherine Short è morta nella sua casa di Hollywood Hills e l’ufficio del medico legale della contea di Los Angeles ha confermato che si è trattato di un suicidio. Durante l’intervista, Martin Short ha spiegato di voler affrontare apertamente il tema della salute mentale, evitando silenzi o vergogna.🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

© Cinemaserietv.it - Martin Short rompe il silenzio sulla morte della figlia Katherine: “È stato un incubo per la famiglia”

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