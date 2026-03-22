Molla la camicia verde vergogna! Matteo Salvini contestato ai funerali di Bossi | i motivi dello strappo

Durante i funerali di Bossi a Pontida, Matteo Salvini è stato contestato da alcuni presenti che gli hanno urlato di “mollare la camicia verde” e di vergognarsi. Appena entrato nell’abbazia di San Giacomo, l’ex ministro è stato accolto con cori ostili mentre salivano i gradini. La scena ha attirato l’attenzione dei partecipanti alla cerimonia, creando un momento di tensione.

Appena saliti i gradini dell’abbazia di San Giacomo a Pontida, domenica 22 marzo, Matteo Salvini è stato accolto da cori ostili: “Molla la camicia verde, vergogna”. La contestazione è partita da militanti del Partito popolare per il Nord, il movimento fondato dall’ex ministro Roberto Castelli con la benedizione dello stesso Umberto Bossi. Dietro quell’urlo c’è una frattura politica che dura da oltre dieci anni. . Il verde è il colore storico della Lega delle origini, quello del sole delle Alpi, dei fazzoletti di Pontida, del sogno padano. Indossare una camicia verde ai funerali di Bossi, per Salvini, era probabilmente un gesto di rispetto e continuità. 🔗 Leggi su Cultweb.it © Cultweb.it - “Molla la camicia verde, vergogna!”, Matteo Salvini contestato ai funerali di Bossi: i motivi dello strappo Articoli correlati «Vergogna», Salvini contestato ai funerali di Umberto Bossi. La camicia verde fa scattare gli ex leghisti: parte il coro contro di lui – Il videoÈ partita la contestazione all’arrivo di Matteo Salvini all’abbazia di San Giacomo di Pontida. Funerali Bossi a Pontida: Salvini contestato: "Togli la camicia verde"Il leader della Lega Matteo Salvini è stato brevemente contestato al suo arrivo a Pontida per i funerali del fondatore del partito Umberto Bossi. Una selezione di notizie su Matteo Salvini Discussioni sull' argomento Salvini convoca le compagnie petrolifere mercoledì prossimo a Milano; 'Alleanza tra mafie in Lombardia', domani al via il processo a Milano. Matteo Salvini contestato ai funerali di Umberto Bossi a Pontida: «Molla la camicia verde, vergogna»Matteo Salvini arriva sul sagrato dell'abbazia di Pontida per i funerali di Umberto Bossi, indossa un completo scuro e la camicia verde. Viene accolto dal ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti, d ... msn.com Coro a Pontida contro Salvini, 'molla la camicia verde, vergogna'Molla la camicia verde, vergogna. È la frase che hanno urlato a Matteo Salvini alcuni militanti del Partito popolare per il Nord, promosso da Roberto Castelli. (ANSA) ... ansa.it Coro a Pontida contro Matteo Salvini: "Molla la camicia verde, vergogna" facebook "Molla la camicia verde, vergogna". È la frase che hanno urlato a Matteo Salvini alcuni militanti del Partito popolare per il Nord, promosso da Roberto Castelli. Il ministro dei Trasporti e vicepremier si è presentato ai funerali di Umberto Bossi, a Pontida, indossa x.com