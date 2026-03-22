Durante i funerali di Umberto Bossi, a Pontida, alcune persone hanno rivolto insulti a Matteo Salvini, contestandolo per la sua camicia verde. Uno dei manifestanti ha gridato

Ai funerali di Umberto Bossi non mancano i momenti di tensione. All’arrivo di Matteo Salvini di fronte all’abbazia di San Giacomo a Pontida è partito un coro di protesta da un gruppo del Partito Popolare del Nord, rappresentato da Roberto Castelli. Il leader del Carroccio, infatti, si è presentato nel piazzale indossando una camicia verde sotto la giacca, causando indignazione. “Molla la camicia verde, vergognati”, gli hanno detto alcuni presenti. “Quella di Bossi è un’eredità tradita“, ha commentato Castelli. Salvini contestato a Pontida Roberto Castelli: "Tradita l'eredità di Bossi" Perché si contesta la camicia verde? Salvini contestato a Pontida Domenica 22 marzo a Pontida si tengono i funerali di Umberto Bossi, lo storico fondatore della Lega Nord scomparso a 84 anni. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Matteo Salvini contestato a Pontida ai funerali di Umberto Bossi per la camicia verde: "Mollala, vergogna"

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