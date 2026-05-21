Mattarella indignato | ‘Azione infima’ contro gli attivisti della Flotilla

Il presidente della Repubblica ha espresso condanna per le azioni ritenute infime avvenute contro gli attivisti della Flotilla, descrivendo le violenze come inaccettabili. Sono circolate immagini di manifestanti arrestati durante le proteste, suscitando reazioni politiche. Il Movimento 5 Stelle ha richiesto l’interruzione immediata dei memorandum militari tra il governo italiano e Israele, in seguito agli eventi. Restano da vedere quali misure adotterà il governo per rispondere alle immagini delle violenze.

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