Proiettili di gomma contro gli attivisti della Flotilla Tajani chiede verifica urgente a Israele

Nelle ultime ore si sono verificati scontri tra attivisti della Flotilla e forze israeliane, con l’uso di colpi di gomma contro i partecipanti. Le autorità israeliane stanno valutando un intervento per prendere il controllo delle imbarcazioni coinvolte. La situazione si evolverà nelle prossime ore, quando potrebbe essere avviato un intervento diretto per fermare le navi e assicurare il controllo della zona. La vicenda ha suscitato reazioni e richieste di verifica da parte di vari rappresentanti internazionali.

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Nelle prossime ore tutte le barche della Flotilla potrebbero essere sotto il controllo di Israele. Tra quelle che sono state intercettate di recente da Israele c’è anche quella sulla quale viaggia il senatore Dario Carotenuto: “La sua imbarcazione, la Kasr Sadabat, battente bandiera turca, si trovava ancora a piu' di 100 miglia nautiche da Gaza, quindi in acque internazionali. Anche le webcam di bordo risultano offline, come quelle delle altre barche intercettate nell'ultima ora da parte delle Forze armate israeliane, che hanno minacciato gli equipaggi con le armi sparando anche colpi di avvertimento. Le ultime immagini mostravano l'equipaggio della Kasr Sadabat con indosso i giubbotti di salvataggio in preparazione dell'abbordaggio. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - "Proiettili di gomma contro gli attivisti della Flotilla". Tajani chiede verifica urgente a Israele ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Flotilla, Israele spara contro la nave Girolama durante l’abbordaggio. Scotto: “Proiettili di gomma sugli attivisti, gravissimo”La Global Sumud Flotilla ha riferito che l’esercito israeliano ha sparato contro la nave Girolama, durante le fasi dell’abbordaggio. Sbarcati a Creta gli attivisti della Flotilla intercettati da IsraeleI circa 175 attivisti della Global Sumud Flotilla per Gaza che erano stati intercettati nella notte tra mercoledì e giovedì dalle forze israeliane in... Botte e proiettili di gomma. Ma era resistenza passiva Inviato sulla Flotilla. Dopo tre giorni i segni sul volto, per quanto abbronzato, sono ancora visibili. Mi fa male la gamba, dove mi hanno colpito con i proiettili di gomma o quello che erano, qui e qui, di x.com Flotilla, 27 italiani fermati. Tajani a Israele: Verificare l'uso della forza e dei proiettili di gommaSono 27 gli italiani della Flotilla per Gaza che al momento risultano fermati . Le imbarcazioni su cui viaggiano dovrebbero giungere al porto di Ashdod. Lo ... gazzettadelsud.it Come gestisci le fionde nei tuoi giochi? reddit Emergenza lupi, gli agricoltori : Vogliamo proiettili di gomma per difenderci dagli attacchiProiettili di gomma contro i lupi. Per gli agricoltori di Cia Rimini non basta dirlo, perché per essere efficace la misura deve essere concreta nella sua applicazione, premette Lorenzo Falcioni, ... ilrestodelcarlino.it