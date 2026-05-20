Urla e manette Ben Gvir umilia gli attivisti della Flotilla Mattarella | Incivile Tajani | Superata linea rossa Netanyahu | Ha sbagliato – Il video

Durante un'operazione delle forze di sicurezza israeliane, alcuni attivisti della Flotilla sono stati intercettati e portati al comando di Ashdod. Sono stati ammanettati e condotti in modo che ascoltassero in ginocchio l’inno nazionale israeliano. La scena ha generato reazioni di protesta da parte di alcuni leader stranieri, che hanno definito le modalità utilizzate come incivili o superate. Un video mostra le immagini degli attivisti mentre vengono trascinati e tenuti sotto controllo dalle forze di sicurezza.

Ammanettati, trascinati, costretti ad ascoltare in ginocchio faccia a terra l’inno di Israele. È il trattamento riservato agli attivisti della Flotilla fermati e portati ad Ashdod dalla marina dell’Idf. I maltrattamenti sono esibiti a favore di telecamere dal leader dell’ultradestra e ministro della Sicurezza Itamar Ben Gvir, in un video che ha aperto immediatamente una crisi diplomatica tra Italia e Israele. Nelle immagini riprese nei locali presidiati del porto di Ashdod, si vedono gli agenti israeliani zittire e buttare a terra un’attivista che gridava “Free Palestine”, mentre lo stesso Ben Gvir ridacchia soddisfatto: «Ottimo lavoro». Congratulazioni ribadite pure ad altri agenti che trattano con le maniere forti altri attivisti. 🔗 Leggi su Open.online

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