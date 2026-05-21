Matt Damon sostituirà Ryan Gosling nel nuovo misterioso sci-fi della Universal!

Un nuovo film di fantascienza prodotto dalla Universal sta per vedere la luce, con Matt Damon al posto di Ryan Gosling nel ruolo principale. L’annuncio è arrivato poco dopo che si è diffusa la notizia della sostituzione dell’attore principale, senza ulteriori dettagli sul motivo di questa scelta. Il progetto, ancora avvolto nel segreto, ha suscitato interesse tra gli appassionati di cinema, che attendono aggiornamenti ufficiali sulla produzione e sul cast completo. La produzione del film dovrebbe iniziare nei prossimi mesi.

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Il panorama cinematografico hollywoodiano è in costante fermento e l’ultimo entusiasmante aggiornamento riguarda uno dei progetti più attesi e avvolti nel mistero dei prossimi anni. I celebri registi Daniel Kwan e Daniel Scheinert, universalmente noti come “ I Daniels “, sono pronti a tornare dietro la macchina da presa dopo lo straordinario trionfo agli Oscar di Everything Everywhere All at Once. Il loro nuovo e attesissimo progetto targato Universal Pictures ha appena vissuto un importante scossone nel cast, vedendo l’avvicendamento tra due superstar di prima grandezza: Matt Damon e Ryan Gosling. Ryan Gosling rinuncia ai Daniels: troppi impegni per la star di Barbie e Project Hail Mary. 🔗 Leggi su Nerdpool.it © Nerdpool.it - Matt Damon sostituirà Ryan Gosling nel nuovo misterioso sci-fi della Universal! ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Matt Damon, dopo Odissea sostituirà Ryan Gosling nel nuovo film dei DanielsDopo il successo di Everything Everywhere All at Once, i Daniels avrebbero dovuto avere Gosling come protagonista del loro prossimo progetto, ma... Project Hail Mary: recensione del film sci-fi con Ryan GoslingL’ultima missione: Project Hail Mary debutterà nei cinema italiani il prossimo 19 marzo. Matt Damon in trattative per unirsi al prossimo film dei DanielsScopri perché Matt Damon è in trattative per il nuovo misterioso film dei Daniels dopo il successo di Everything Everywhere All at Once. cinefilos.it Matt Damon coi registi di Everything Everywhere All At Once: il nuovo film fa sognareDopo aver vestito i panni di Ulisse per Odissea di Christopher Nolan, Matt Damon tornerà a collaborare con Universal ... cinema.everyeye.it