Project Hail Mary | recensione del film sci-fi con Ryan Gosling

Il film sci-fi con Ryan Gosling, intitolato Project Hail Mary, sarà nelle sale italiane a partire dal 19 marzo. La pellicola è tratta dal romanzo di Andy Weir e vede l’attore protagonista nel ruolo principale. La produzione ha coinvolto Gosling anche come interprete, portando sul grande schermo un’avventura ambientata nello spazio. La trama si sviluppa attraverso una missione spaziale con protagonisti che affrontano sfide estreme.

L’ultima missione: Project Hail Mary debutterà nei cinema italiani il prossimo 19 marzo. La pellicola, prodotta e interpretata da Ryan Gosling, è un’avventura spaziale basata sul romanzo di Andy Weir. Di seguito la nostra recensione. Ryland Grace (Ryan Gosling) viene svegliato da un droide medico dopo un lungo sonno. Lo scienziato è spaesato e fa fatica a capire chi sia e dove si trovi. Quando si accorge di essere nello spazio, è sopraffatto dalla paura e cerca di ricordare come si sia ritrovato in quella situazione. Si rende conto, quasi da subito, di trovarsi da solo a bordo dell’astronave e, cosa ancor più disarmante, di essere lontano anni luce dalla Terra. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

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Project Hail Mary Trailer 2 Reaction | Can Ryan Gosling Save the World

Una raccolta di contenuti su Project Hail Mary

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Un poster di Project Hail Mary ispirato a La La Land - facebook.com facebook

L'ultima missione: Project Hail Mary arriva nelle sale UCI Cinemas questa settimana! Preparatevi a conoscere Ryland Grace, interpretato da Ryan Gosling, assieme al suo compagno d'avventura davvero speciale. Dal 19 marzo al cinema. #LultimaMissi x.com