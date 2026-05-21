Matt Damon si unisce ai Daniels | svelati i dettagli sul film di fantascienza dei registi premio Oscar

Da universalmovies.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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I Daniels, la coppia di registi formata da Daniel Kwan e Daniel Scheinert vincitrice dell’Oscar per Everything Everywhere All at Once, hanno individuato il protagonista del loro prossimo e atteso film. Matt Damon è in trattative avanzate per guidare il progetto fantascientifico, ancora senza un titolo ufficiale, prodotto e distribuito a livello globale da Universal Pictures. La notizia è stata confermata in esclusiva da The Hollywood Reporter. Lo sviluppo della pellicola ha richiesto circa tre anni di lavoro a causa di complesse riscritture della sceneggiatura. Inizialmente, il ruolo principale era stato affidato a Ryan Gosling, il quale ha successivamente abbandonato la produzione a causa di divergenze creative legate alla richiesta di modifiche allo script. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

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