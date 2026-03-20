Un acceso scontro tra l’attore e la piattaforma di streaming si è acceso dopo che Damon ha criticato lo stile narrativo di Netflix, chiedendo di evitare spiegoni nei film. Netflix ha replicato con fermezza, smentendo le affermazioni dell’attore e difendendo il proprio approccio alla narrazione cinematografica. La discussione si è sviluppata sui social e sui mezzi di informazione, attirando l’attenzione su questo confronto pubblico.

Matt Damon critica il modo di fare film di Netflix e dalla piattaforma streaming rispondono seccati smentendo le sue parole. Tutto è iniziato durante una puntata di gennaio del podcast Joe Rogan Experience, tra i più seguiti degli Stati Uniti: gli intervistati erano Matt Damon e Ben Affleck. Le due star di Hollywood erano lì per la promozione del thriller di The Rip, che li vede entrambi protagonisti. La pellicola è prodotta proprio da Netflix. Nel corso della chiacchierata online, Damon ha sottolineato come girare film per Netflix sia molto diverso rispetto al modo di fare cinema tradizionale. Il motivo principale sarebbe che gli spettatori della piattaforma non prestano la stessa attenzione durante la visione. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Polemica tra Matt Damon e Netflix: “Basta con gli spiegoni nei film”

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