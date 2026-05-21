Mats Gustafsson Special Project in esclusiva nazionale per Centrodarte26

Il 22 e 23 maggio, nella Sala dei Giganti al Liviano, si svolgerà l’ultimo appuntamento della prima parte di Centrodarte26, il cartellone dedicato ai linguaggi musicali contemporanei promosso dall’associazione padovana che celebra gli 80 anni di attività. In questa occasione, sarà presentato un progetto esclusivo nazionale dedicato a Mats Gustafsson, artista noto per le sue performance nel campo del jazz e dell’improvvisazione. L’evento si inserisce in un programma che ha visto numerosi appuntamenti dedicati alla musica del presente.

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