Bari. Il 28 marzo 2026, alle ore 10:30 presso l’Hotel Nicolaus, si terrà il Congresso Nazionale di Pediatria Agorà 2026, organizzato dal dott. Fabio Cardinale e dalla dott.ssa Iolanda Chinellato. Uno dei momenti salienti del congresso sarà la consegna di tre borse di studio alle migliori comunicazioni orali presentate dagli specializzandi in pediatria: questa iniziativa è sostenuta dall’Associazione Fabio Mancini European School Project, che si impegna a promuovere gentilezza, istruzione e la dedizione al lavoro. La premiazione la farà direttamente Fabio Mancini, supermodello internazionale e volto iconico della maison Giorgio Armani, nonchè scrittore e filantropo e promotore del progetto educativo. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Fabio Mancini European School Project e ricerca: premiate le migliori comunicazioni al congresso nazionale Agorà 2026 a Bari

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