Jim O’Rourke & Christian Fennesz in esclusiva nazionale per Centrodarte26 in Sala dei Giganti

Sabato 2 maggio alle 21, nella Sala dei Giganti, si terrà un concerto di Jim O’Rourke e Christian Fennesz, in esclusiva nazionale per la rassegna Centrodarte26. La manifestazione, che continua i festeggiamenti per gli ottant’anni dell’associazione culturale padovana, propone un evento che vede protagonisti due musicisti noti per le loro sperimentazioni sonore. La serata rappresenta una delle tappe della programmazione dedicata all’evoluzione del linguaggio musicale.

Nuovo imperdibile concerto nell’ambito di Centrodarte26, rassegna che prolunga i festeggiamenti per gli 80 annidell’associazione padovana da sempre attenta all’evoluzione del linguaggio musicale: sabato 2 maggio, alle ore 21, torna alla Sala dei Giganti per una nuova collaborazione il.🔗 Leggi su Padovaoggi.it

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