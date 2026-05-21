Il gruppo di Forza Italia ha presentato una mozione in consiglio comunale riguardante la materna di Casette d’Ete. La richiesta riguarda il ripristino immediato della scuola dell’infanzia presso la scuola elementare ‘Della Valle’ per l’anno scolastico 202627. La questione riguarda le famiglie che, secondo il gruppo politico, sono state penalizzate dalla decisione di chiudere la materna nel quartiere. La mozione intende sollecitare le istituzioni a intervenire per riattivare il servizio educativo.

Il gruppo di Fi torna sulla vicenda della materna di Casette d’Ete con una mozione consiliare per chiedere il ritorno immediato per l’anno scolastico 202627 della scuola infanzia a Casette, presso la scuola elementare ‘Della Valle’. Le motivazioni alla base di questa richiesta sono ribadite nella mozione, avvalorata da una raccolta di 600 firme raccolte tra i residenti di Casette che vorrebbero il ripristino di questo servizio in tempi rapidi, dislocandolo temporaneamente nella primaria ‘Della Valle’: "Lo spostamento della scuola infanzia da Casette a Castellano ha rappresentato una scelta penalizzante per la comunità della frazione, provocando disagi per le famiglie, costrette a riorganizzare tempi, risorse ed equilibri familiari" scrivono i due consiglieri di minoranza Roberto Greci e Massimiliano Doppieri. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Materna di Casette d’Ete, Forza Italia: "Famiglie penalizzate"

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