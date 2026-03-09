Bollette in Sicilia famiglie a Messina tra le più penalizzate per la luce

Le famiglie di Messina hanno affrontato nel 2025 bollette per la luce tra le più alte della Sicilia, con una spesa media di 801 euro. Solo Caltanissetta e Ragusa hanno registrato importi superiori, rispettivamente di 870 e 867 euro. La cifra rappresenta un dato ufficiale rilevato dall’analisi sui consumi energetici delle abitazioni nella regione.

Nel 2025 la spesa media per elettricità e gas ha toccato 1.710 euro a famiglia. Caltanissetta guida la classifica dei costi elettrici, Catania quella del gas, mentre Siracusa registra bollette più leggere Le famiglie di Messina hanno fatto i conti con bollette tra le più care della Sicilia per la luce: nel 2025, ciascun nucleo ha speso mediamente 801 euro, superato solo dai residenti di Caltanissetta e Ragusa, rispettivamente a 870 e 867 euro. Per il gas, invece, Messina resta nella fascia intermedia, con i consumi più salati registrati a Catania, dove ogni famiglia ha dovuto mettere a budget circa 1.220 euro. Secondo l'analisi di Facile.it, condotta su oltre 56.