Massacra di botte la compagna con una mazza da baseball e un paio di stampelle
Il 19 maggio, i carabinieri del Radiomobile di Abano Terme hanno arrestato un uomo di Cartura in flagranza di reato. Secondo quanto riferito, l’uomo avrebbe aggredito la compagna utilizzando una mazza da baseball e un paio di stampelle. L’intervento delle forze dell’ordine è stato necessario per fermare l’aggressione in corso. La donna ha riportato lesioni e ha richiesto assistenza medica. L’uomo è stato accusato di maltrattamenti in famiglia, lesioni personali aggravate e minacce aggravate.
Il 19 maggio, i carabinieri del Radiomobile della Compagnia di Abano Terme hanno arrestato in flagranza di reato un residente di Cartura, ritenuto responsabile di maltrattamenti in famiglia, lesioni personali aggravate e minacce aggravate nei confronti della compagna convivente. Alle 10,30 del. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
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