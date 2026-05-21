Massacra di botte la compagna con una mazza da baseball e un paio di stampelle

Il 19 maggio, i carabinieri del Radiomobile di Abano Terme hanno arrestato un uomo di Cartura in flagranza di reato. Secondo quanto riferito, l’uomo avrebbe aggredito la compagna utilizzando una mazza da baseball e un paio di stampelle. L’intervento delle forze dell’ordine è stato necessario per fermare l’aggressione in corso. La donna ha riportato lesioni e ha richiesto assistenza medica. L’uomo è stato accusato di maltrattamenti in famiglia, lesioni personali aggravate e minacce aggravate.

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