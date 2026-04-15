Massacra di botte la compagna si era rifiutata di accompagnarlo a comprare la droga

Un episodio di violenza si è verificato all’interno di un’abitazione, dove un uomo ha aggredito la compagna dopo che questa aveva rifiutato di accompagnarlo a comprare droga. La donna ha riportato ferite tali da richiedere un intervento medico e il suo trasferimento in ospedale. La vicenda si è svolta senza altre persone coinvolte e ora sono in corso le indagini delle forze dell’ordine.

Ha massacrato di botte la compagna che si è era rifiutata di accompagnarlo ad acquistare la droga. Una violenza brutale che è scoppiata tra le mura di casa, con la donna che è finita in ospedale.I fatti sono accaduti nella zona di Ardea, dove sono intervenuti i carabinieri che sono stati.🔗 Leggi su Romatoday.it

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