Botte calci e aggressioni anche con una mazza da baseball contro la sorella

A Giugliano in Campania, i carabinieri hanno arrestato un uomo di 41 anni, già noto alle forze dell’ordine, dopo averlo trovato coinvolto in una rissa con botte, calci e aggressioni con una mazza da baseball contro la sorella. L’intervento è avvenuto nel pomeriggio, quando le forze dell’ordine sono intervenute sul luogo. L’uomo è stato portato in caserma per le procedure di rito.

