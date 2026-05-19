Concluso il progetto didattico nazionale della Fiv per gli alunni della Don Milani

NARDO’ - Gli alunni e le alunne delle classi Quarte del plesso di Scuola Primaria "Don Milani" di via Crispi, facente capo all'istituto comprensivo Polo 2 di Nardò, hanno svolto un compito scolastico davvero particolare.Si è concluso infatti il Progetto didattico nazionale della Federazione. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

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