Concluso il progetto didattico nazionale della Fiv per gli alunni della Don Milani

Da lecceprima.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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NARDO’ - Gli alunni e le alunne delle classi Quarte del plesso di Scuola Primaria "Don Milani" di via Crispi, facente capo all'istituto comprensivo Polo 2 di Nardò, hanno svolto un compito scolastico davvero particolare.Si è concluso infatti il Progetto didattico nazionale della Federazione. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

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