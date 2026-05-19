Concluso il progetto didattico nazionale della Fiv per gli alunni della Don Milani
NARDO’ - Gli alunni e le alunne delle classi Quarte del plesso di Scuola Primaria "Don Milani" di via Crispi, facente capo all'istituto comprensivo Polo 2 di Nardò, hanno svolto un compito scolastico davvero particolare.Si è concluso infatti il Progetto didattico nazionale della Federazione. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
Sullo stesso argomento
Leggi anche: Parete, Festeggiamenti Maria SS. della Rotonda: ieri lo show degli alunni della “Basile – Don Milani”
Il "miracolo" della 5°A della Don Milani: da Forlimpopoli al Quirinale per una lezione di solidarietàC’è un’Italia che cresce senza barriere, dove il banco di scuola non è solo un posto dove imparare la matematica, ma il luogo in cui si costruisce il...
Bellissima uscita didattica quella fatta dalla classe 2B della primaria Don Milani nell’incantevole cornice de Le Balze. Gli alunni hanno preso parte ad un Progetto inerente la nota Area Naturale con la guida ambientale Samuele Benucci. Il percorso didattico in facebook
Concluso il progetto didattico nazionale della Fiv per gli alunni della Don MilaniNARDO’ - Gli alunni e le alunne delle classi Quarte del plesso di Scuola Primaria Don Milani di via Crispi, facente capo all'istituto comprensivo Polo 2 di Nardò, hanno svolto un compito scolastico ... lecceprima.it
Montichiari, al Don Milani l’evento finale del progetto Food4MindsManager e scuole di Brescia e Mantova a confronto sul rapporto tra formazione e lavoro. Coinvolti studenti degli indirizzi tecnici e del liceo linguistico. quibrescia.it