Mascaretti FI | L’innovazione è la chiave per coniugare ambiente e competitività’

Un rappresentante di un partito politico ha affermato che è fondamentale tutelare l’ambiente senza bloccare il progresso e lo sviluppo. Secondo lui, le soluzioni per proteggere il territorio si trovano nell’innovazione, che permette di conciliare sostenibilità e competitività. Ha sottolineato che l’innovazione rappresenta la chiave per affrontare le sfide ambientali, evidenziando l’importanza di sviluppare nuove tecnologie e metodi per coniugare economia e tutela del territorio.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui