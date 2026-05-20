Mascaretti FI | L’innovazione è la chiave per coniugare ambiente e competitività’
Un rappresentante di un partito politico ha affermato che è fondamentale tutelare l’ambiente senza bloccare il progresso e lo sviluppo. Secondo lui, le soluzioni per proteggere il territorio si trovano nell’innovazione, che permette di conciliare sostenibilità e competitività. Ha sottolineato che l’innovazione rappresenta la chiave per affrontare le sfide ambientali, evidenziando l’importanza di sviluppare nuove tecnologie e metodi per coniugare economia e tutela del territorio.
(Adnkronos) – “È importante proteggere l’ambiente ma la strada non è fermare innovazione e sviluppo: al contrario, è proprio nell’innovazione che si trovano le risposte per la tutela ambientale”. Lo ha dichiarato Andrea Mascaretti, componente della Commissione Bilancio della Camera dei deputati, in occasione dell'incontro, avvenuto a Roma e promosso dalla fondazione Pacta, dedicato alla. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
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