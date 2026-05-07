Net Zero la sfida di Hera coniugare ambiente e competitività

Il settore energetico sta vivendo una delle trasformazioni più significative dall’inizio dell’era industriale. Tra le aziende coinvolte, alcune si stanno impegnando a ridurre le emissioni di gas serra e a puntare su fonti rinnovabili, con l’obiettivo di raggiungere la neutralità climatica. In questo contesto, si inserisce la strategia di una grande società di servizi, che ha annunciato un piano per integrare le pratiche sostenibili senza compromettere la competitività.

Il settore energetico attraversa una delle trasformazioni più profonde dall’inizio dell’era industriale. Alla pressione dell’urgenza climatica si sono aggiunti negli ultimi anni fattori geopolitici ed economici che hanno riportato l’energia al centro del dibattito pubblico, come leva strategica per la sicurezza dei Paesi, la competitività dei sistemi produttivi e la tenuta sociale delle comunità. In questo scenario, la transizione energetica non è più soltanto una scelta ambientale, ma una necessità industriale e sociale. L’Europa è chiamata a ridurre in modo significativo le emissioni di gas serra garantendo al tempo stesso continuità di servizio e sostenibilità dei costi.🔗 Leggi su Quotidiano.net

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FiberCop presenta la prima rendicontazione di sostenibilità: emissioni in calo del 36% rispetto al 2023 e un percorso verso il Net Zero al 2040, con obiettivo di ridurre del 70% la CO2 entro il 2030 - facebook.com facebook