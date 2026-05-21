MARVEL Cosmic Invasion è un successo | annunciati due DLC Cyclops e The Thing SPACCANO!

L’annuncio di due nuovi contenuti scaricabili per Marvel Cosmic Invasion ha attirato l’attenzione dei giocatori. È stato confermato che tra i personaggi disponibili ci saranno Cyclops e The Thing, entrambi molto richiesti dal pubblico. L’uscita di questi DLC segue il successo delle precedenti espansioni, che hanno ampliato le opzioni di gioco e approfondito la trama. La collaborazione tra i sviluppatori ha portato a un’ulteriore crescita della piattaforma, che continua a mantenere vivo l’interesse degli appassionati.

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