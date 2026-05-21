MARVEL Cosmic Invasion è un successo | annunciati due DLC Cyclops e The Thing SPACCANO!
L’annuncio di due nuovi contenuti scaricabili per Marvel Cosmic Invasion ha attirato l’attenzione dei giocatori. È stato confermato che tra i personaggi disponibili ci saranno Cyclops e The Thing, entrambi molto richiesti dal pubblico. L’uscita di questi DLC segue il successo delle precedenti espansioni, che hanno ampliato le opzioni di gioco e approfondito la trama. La collaborazione tra i sviluppatori ha portato a un’ulteriore crescita della piattaforma, che continua a mantenere vivo l’interesse degli appassionati.
Il sodalizio tra Dotemu e Tribute Games fa centro ancora una volta: dopo aver ridefinito il genere dei picchiaduro a scorrimento con Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge, il team di sviluppo e il publisher francese festeggiano oggi un traguardo straordinario: MARVEL Cosmic Invasion ha superato la quota di 1.5 milioni di giocatori, consolidando il suo status di instant cult con un solidissimo 88% di recensioni positive su Steam e una nomination ai passati D.I.C.E. Awards. Tuttavia, le buone notizie per i fan della Casa delle Idee non finiscono qui. Per celebrare il successo di questo tag-team brawler in stile arcade, sono stati annunciati ben due DLC a pagamento in arrivo nel corso del 2026. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
Marvel Cosmic Invasion - All Bosses & Ending
Sullo stesso argomento
Spaccano la finestra per entrare nella piscina di Muggiò: due 16enni comaschi denunciatiDue ragazzi di 16 anni, comaschi, sono stati denunciati dalla polizia di Stato per essere entrati nella piscina di Muggiò nonostante il divieto di...
The Punisher, la recensione dello speciale Marvel con Jon Bernthal: il ritorno al sangue e alla violenza della linea Marvel KnightsQuesto nuovo tassello del Marvel Universe si distacca nettamente dalle recenti produzioni seriali del brand, abbandonando le formule standardizzate...
Da oggi è disponibile il primo DLC di Marvel Cosmic Invasion, il picchiaduro a scorrimento cooperativo vecchia scuola sviluppato da Tribute Games. facebook
Quindi, ora che Marvel Cosmic Invasion ha già ricevuto un DLC a sorpresa, che mi dici di Absolum? reddit
Marvel cosmic invasion è un successo: annunciati due DLC, Cyclops e The Thing spaccano!Il sodalizio tra Dotemu e Tribute Games fa centro ancora una volta: dopo aver ... msn.com
Marvel Cosmic Invasion si arricchisce col primo DLCDa oggi è disponibile il primo DLC di Marvel Cosmic Invasion, il picchiaduro a scorrimento cooperativo vecchia scuola sviluppato da Tribute Games che schiera diversi supertizi del mondo Marvel. Graz ... it.ign.com