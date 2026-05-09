Spaccano la finestra per entrare nella piscina di Muggiò | due 16enni comaschi denunciati

Due adolescenti di 16 anni, residenti nella provincia di Como, sono stati denunciati dalla polizia dopo aver forzato una finestra per entrare in una piscina di Muggiò, nonostante l’area fosse chiusa al pubblico da diversi anni. I ragazzi, entrati nella struttura senza autorizzazione, sono stati individuati e segnalati alle autorità competenti. La polizia ha spiegato che l’ingresso è avvenuto dopo aver spaccato il vetro della finestra.

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