Spaccano la finestra per entrare nella piscina di Muggiò | due 16enni comaschi denunciati
Due adolescenti di 16 anni, residenti nella provincia di Como, sono stati denunciati dalla polizia dopo aver forzato una finestra per entrare in una piscina di Muggiò, nonostante l’area fosse chiusa al pubblico da diversi anni. I ragazzi, entrati nella struttura senza autorizzazione, sono stati individuati e segnalati alle autorità competenti. La polizia ha spiegato che l’ingresso è avvenuto dopo aver spaccato il vetro della finestra.
Due ragazzi di 16 anni, comaschi, sono stati denunciati dalla polizia di Stato per essere entrati nella piscina di Muggiò nonostante il divieto di accesso a causa della chiusura al pubblico che si protrae da anni. Intorno alle 19 dell'8 maggio 2026 la polizia è intervenuta su segnalazione di un.🔗 Leggi su Quicomo.it
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