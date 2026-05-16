The Punisher la recensione dello speciale Marvel con Jon Bernthal | il ritorno al sangue e alla violenza della linea Marvel Knights

Su Disney+ è stato recentemente pubblicato uno speciale dedicato a The Punisher, interpretato dall’attore Jon Bernthal. Il programma ripropone le scene di violenza e azione caratteristiche del personaggio, riprendendo lo stile dei precedenti titoli della linea Marvel Knights. Lo speciale presenta immagini inedite e approfondimenti sulla serie, offrendo agli spettatori una panoramica sul ritorno del protagonista alle tematiche di sangue e vendetta. È disponibile sulla piattaforma di streaming per il pubblico interessato alla figura del personaggio.

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