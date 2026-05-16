The Punisher la recensione dello speciale Marvel con Jon Bernthal | il ritorno al sangue e alla violenza della linea Marvel Knights
Su Disney+ è stato recentemente pubblicato uno speciale dedicato a The Punisher, interpretato dall’attore Jon Bernthal. Il programma ripropone le scene di violenza e azione caratteristiche del personaggio, riprendendo lo stile dei precedenti titoli della linea Marvel Knights. Lo speciale presenta immagini inedite e approfondimenti sulla serie, offrendo agli spettatori una panoramica sul ritorno del protagonista alle tematiche di sangue e vendetta. È disponibile sulla piattaforma di streaming per il pubblico interessato alla figura del personaggio.
Questo nuovo tassello del Marvel Universe si distacca nettamente dalle recenti produzioni seriali del brand, abbandonando le formule standardizzate per abbracciare una narrazione adulta e viscerale. La casa di Topolino sembra aver finalmente compreso che l’anima di determinate icone della linea fumettistica Marvel Knights non può essere edulcorata, accettando il rischio di andare contro le proprie storiche linee guida per famiglie. Chi temeva un ammorbidimento del personaggio per esigenze di target rimarrà profondamente stupito. La violenza, il tono cupo e la caratterizzazione psicologica del protagonista sono assolutamente in linea con le aspettative degli appassionati. 🔗 Leggi su Universalmovies.it
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