Movida risarcimento da un milione di euro l' amarezza di Marchionna | Richiesta infondata

Il sindaco di Brindisi ha espresso il suo disappunto riguardo a una richiesta di risarcimento di un milione di euro presentata da 51 residenti del centro cittadino. La richiesta riguarda presunte mancanze legate alla gestione della movida, ma Marchionna ha definito la richiesta infondata. La vicenda si inserisce in un contesto di tensioni tra cittadini e amministrazione sul tema della vita notturna e dei rumori nei quartieri centrali.

Non nasconde il proprio fastidio il sindaco Giuseppe Marchionna per la richiesta di risarcimento, arrivata nei giorni scorsi, da parte di 51 residenti del centro di Brindisi per il mancato controllo della cosiddetta movida. La diffida, infatti, è giunta mentre è in atto un tentativo di mediazione affidato al prefetto Guido Aprea, con una proposta di protocollo d’intesa già consegnato ai rappresentanti dei residenti. La reazione Il primo cittadino definisce l'iniziativa un «colpo a freddo a prescindere da questioni metodologiche». Sottolinea come «tutta questa cosa sia un fulmine a ciel sereno che arriva nel corso di una trattativa avviata da una mediazione del prefetto ad un tavolo prefettizio, quindi quanto meno inusitata».🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it © Quotidianodipuglia.it - Movida, risarcimento da un milione di euro, l'amarezza di Marchionna: «Richiesta infondata» Movida a Brindisi: esposto dei residenti e richiesta di risarcimento recordBRINDISI – Non si ferma la diatriba tra i residenti del centro storico di Brindisi e l'amministrazione comunale sulla gestione della cosiddetta... Contestate alla Asl le cure ricevute. Un milione di euro di risarcimentoPistoia, 24 febbraio 2026 – Un risarcimento di oltre un milione di euro ai familiari di un paziente deceduto. Argomenti più discussi: Movida rumorosa, class action dei residenti del centro storico: richiesta di risarcimento danni da un milione di euro; Movida a Brindisi: esposto dei residenti e richiesta di risarcimento record; Assediati dalla movida, diffida al Comune: 51 residenti chiedono i danni; Brindisi, scontro sulla movida: maxi-diffida da oltre un milione al Comune. La politica si divide. Controlli alla movida notturna a San Severo. Nello scorso fine settimana, i Carabinieri della Compagnia di San Severo hanno intensificato i controlli sulla movida cittadina, con particolare attenzione al rispetto delle norme sulla somministrazione di alcolici e su - facebook.com facebook Vivere la movida responsabilmente, questo l'obiettivo di Movidamente, progetto della Provincia di Lecce, mirato soprattutto alla sicurezza stradale x.com