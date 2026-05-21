Martina Rossi morta per sfuggire allo stupro i due ragazzi condannati a risarcire i genitori con un milione di euro

Il tribunale civile di Arezzo ha stabilito che due giovani devono pagare più di un milione di euro ai genitori di una ragazza deceduta nel tentativo di sfuggire a uno stupro. La sentenza riguarda Alessandro Albertoni e Luca Vanneschi, condannati a risarcire i familiari della vittima. La morte della ragazza è avvenuta in circostanze che sono state oggetto di un procedimento legale, culminato con questa decisione di risarcimento.

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