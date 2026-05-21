Il tribunale civile di Arezzo ha stabilito un risarcimento di un milione di euro ai genitori di Martina Rossi, la ragazza deceduta dopo essere precipitata da un balcone nel tentativo di scappare da un tentativo di stupro. La decisione arriva in seguito a un procedimento legale avviato dai familiari contro le persone coinvolte nell’incidente. La sentenza si basa sui fatti emersi nel corso del processo e sulla valutazione delle responsabilità delle parti coinvolte.

Il tribunale civile di Arezzo ha disposto un risarcimento di un milione di euro ai genitori per la morte di Martina Rossi, la studentessa di Genova precipitata il 3 agosto 2011 dal sesto piano di un grande hotel a Palma di Maiorca per sfuggire al tentativo di stupro di due giovani aretini, Alessandro Albertoni e Luca Vanneschi, successivamente condannati a tre anni di detenzione. I due, ora trentenni, dovranno pagare 457000 euro al padre della vittima, Bruno Rossi, altrettanti alla moglie Franca, e 74000 a entrambi, congiuntamente. Il verdetto chiude, almeno per ora, una causa che va avanti dal 2022, dopo la condanna in sede penale del 2021. L’iter giudiziario, tuttavia, è tutt’altro che terminato. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - I genitori di Martina Rossi, precipitata da un balcone per sfuggire a un tentativo di stupro, riceveranno un risarcimento da un milione di euro

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