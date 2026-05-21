Dopo la conclusione della stagione 20252026 di Uomini e Donne, Marta Martinelli, dama del trono over, è stata vista in compagnia di una persona sconosciuta. La sua presenza in pubblico con questa persona ha attirato l'attenzione dei fan e dei media, che si sono subito interessati a capire chi fosse. La donna è stata avvistata mentre passeggiava con il suo accompagnatore in un luogo pubblico, senza rilasciare commenti o dichiarazioni.

Uomini e Donne continua a far parlare anche dopo la fine della stagione e tra i protagonisti c’è Marta Martinelli, dama del trono over dell’edizione 20252026. Nelle ultime ore, una sua pubblicazione social ha attirato l’attenzione, mostrando la donna in compagnia di un uomo apparso nelle battute finali del programma. La clamorosa rivelazione di Sara Gaudenzi sulla scelta di Ciro Solimeno Uomini e Donne news: la foto pubblicata sui social. A far discutere è stato uno scatto condiviso da Marta Martinelli sul suo profilo Instagram. Nella foto, la dama appare insieme a un uomo conosciuto nelle ultime puntate di Uomini e Donne, segno che la frequentazione starebbe proseguendo anche fuori dallo studio. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

© Anticipazionitv.it - Marta Martinelli in dolce compagnia dopo la fine di Uomini e Donne: chi è lui

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