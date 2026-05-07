Uomini e Donne colpo di scena tra Diego Tavani e Marta Martinelli | le anticipazioni

Nelle ultime registrazioni di Uomini e Donne 2025-2026, il trono over ha riservato un colpo di scena tra Diego Tavani e Marta Martinelli. La trasmissione sta attirando l’attenzione per le novità e i cambiamenti che coinvolgono i partecipanti, mantenendo alta l’attenzione dei fan e degli appassionati del programma. Le anticipazioni rivelano che ci sono state dinamiche inaspettate tra i protagonisti.

Il trono over continua ad essere protagonista delle ultime registrazioni di Uomini e Donne 2025-2026. In particolare ci sono stati diversi cambiamenti nella puntata registrata il 6 Maggio. Al centro dell’attenzione c’è la situazione a dir poco inaspettata tra Diego Tavani e Marta Martinelli, ma non mancano nuove conoscenze, ritorni in studio e reazioni che coinvolgono anche volti storici del programma. La data della scelta di Ciro Solimeno e la preferita dei genitori Uomini e Donne anticipazioni, Diego e Marta: rottura improvvisa. Il momento più rilevante della registrazione di Uomini e Donne riguarda la fine del rapporto tra Diego Tavani e Marta Martinelli.🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

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