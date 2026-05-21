Dopo la conclusione della stagione di Uomini e Donne, Marta Martinelli, dama del trono over, è stata paparazzata in compagnia di un uomo. La notizia ha attirato l’attenzione dei fan, che si sono concentrati sulla sua vita privata. La donna è apparsa sorridente e rilassata durante l’incontro, mentre il suo accompagnatore è rimasto discreto. La presenza di Marta in queste circostanze ha generato curiosità tra gli appassionati del programma, che seguono con interesse gli sviluppi delle sue vicende personali.

Uomini e Donne continua a far parlare anche dopo la fine della stagione e tra i protagonisti c’è Marta Martinelli, dama del trono over dell’edizione 20252026. Nelle ultime ore, una sua pubblicazione social ha attirato l’attenzione, mostrando la donna in compagnia di un uomo apparso nelle battute finali del programma. La clamorosa rivelazione di Sara Gaudenzi sulla scelta di Ciro Solimeno Uomini e Donne news: la foto pubblicata sui social. A far discutere è stato uno scatto condiviso da Marta Martinelli sul suo profilo Instagram. Nella foto, la dama appare insieme a un uomo conosciuto nelle ultime puntate di Uomini e Donne, segno che la frequentazione starebbe proseguendo anche fuori dallo studio. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

© Anticipazionitv.it - Marta Martinelli in dolce compagnia dpo la fine di Uomini e Donne: chi è lui

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