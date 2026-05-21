Un artista noto nel panorama musicale ha recentemente condiviso di sentirsi attratto dall’idea di avere un figlio, anche se ammette di trovare difficile mantenere impegni a lungo termine, simile alle sue relazioni sentimentali. Ha anche dichiarato di essere un figlio piuttosto indipendente e di sparire quando necessario. Nel frattempo, viene annunciato il debutto di un documentario intitolato “King Marracash”, diretto da un regista noto, che ripercorre la carriera dell’artista attraverso immagini e interviste, e sarà proiettato in alcune sale cinematografiche dal 25 al 27 maggio.

“King Marracash” è il primo docufilm, diretto da Pippo Mezzapesa, che ripercorre la carriera di Fabio Rizzo, in arte Marracash, al cinema per un evento speciale il 25, 26 e 27 maggio. Un racconto intimo lungo un anno passato in prossimita? con l’artista dove vengono mostrati la quotidianita?, gli amici, i collaboratori, i riconoscimenti, le canzoni e l’amore. Tra le testimonianze raccolte quelle di Deleterio, Elodie, Gue?, Jacopo Pesce, Matteo Mancuso, Marz, Mirko Rizzo, Paola Zukar, Rame e Massimo Recalcati. Ma chi è Marracash? “Una persona con una grande forza di volontà, cosa che pensavo di non avere minimamente. – ha detto l’artista a Il Corriere della Sera – A patto che ci siano degli obiettivi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Marracash: “Mi attrae l’idea di un figlio però faccio un po’ fatica con gli impegni a lungo termine, come mi accade nelle relazioni sentimentali. Io sono anche un figlio molto a caz*i suoi che sparisce”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Marracash non dimentica le sue origini

Sullo stesso argomento

Spalletti elogia i suoi giocatori: «L’altra sera sono andati a cena e mi emoziona. Prendere per mano anche quelli che sono rimasti un po’ indietro è la soluzione a tutto»di Francesco SpagnoloSpalletti in conferenza stampa ha elogiato il fatto che i giocatori della Juventus sono andati a cena tutti insieme.

Leggi anche: “Mi piace dare gli ordini, l’ho imparato dalla mamma. Non posso vivere senza il gel per le sopracciglia e sono anaffettiva: faccio fatica anche a dare un abbraccio”: parla Chanel Totti

Marracash: Mi piace avere i soldi ma faccio fatica ad accettarlo. Il successo è stato devastante, l'obiettivo negli ultimi tre anni è stato curarmi e guarireIl rapper: Mi attrae l’idea di un figlio, però non reggo le relazioni a lungo termine. La mia è una storia di riscatto non dimentico da dove vengo ... corriere.it

Marracash: Mi piace avere soldi, non accettavo il mio stato social. Il successo? Ho combattuto per non diventare mattoMarracash questa volta è andato oltre la musica, i suoi dischi di platino. Ora c'è un documentario al cinema, ... msn.com