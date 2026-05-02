L’allenatore ha espresso soddisfazione per l’episodio di unità tra i giocatori, evidenziando come siano andati a cena tutti insieme. Durante la conferenza stampa, ha detto che coinvolgere anche chi si trova in una posizione più defilata rappresenta una soluzione efficace. Ha inoltre commentato che questa dimostrazione di coesione gli ha suscitato emozioni, sottolineando l’importanza di mantenere un buon spirito di squadra.

di Francesco Spagnolo Spalletti in conferenza stampa ha elogiato il fatto che i giocatori della Juventus sono andati a cena tutti insieme. Un segnale importante. Durante la conferenza stampa di vigilia a Juve Verona, Luciano Spalletti ha elogiato i suoi giocatori e il fatto di essere andati a cena tutti insieme. Un segnale di come il gruppo continua ad essere molto compatto. Ultimissime Juve LIVE: le principali notizie di giornata CENA DI SQUADRA – « Abbiamo una squadra che è uscita l’altra sera a cena e mi emoziona.Questa ricerca di voler essere insieme, sorridere tutti assieme e prendersi per mano quelli che son rimasti un po’ dietro. State con noi, venite con noi, questa è la soluzione a tutto».🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Spalletti elogia i suoi giocatori: «L’altra sera sono andati a cena e mi emoziona. Prendere per mano anche quelli che sono rimasti un po’ indietro è la soluzione a tutto»

Clamoroso Spalletti non stringe la mano ad un collaboratore della Juventus

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