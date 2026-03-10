Mi piace dare gli ordini l’ho imparato dalla mamma Non posso vivere senza il gel per le sopracciglia e sono anaffettiva | faccio fatica anche a dare un abbraccio | parla Chanel Totti

Chanel Totti ha dichiarato di amare dare ordini, un’abitudine appresa dalla madre, e di non poter vivere senza il gel per le sopracciglia. Ha anche spiegato di essere anaffettiva e di trovare difficile anche solo dare un abbraccio. Inoltre, si è precisato che suo padre, Francesco Totti, non si è arrabbiato né si è mostrato contrariato per la partecipazione di Chanel a Pechino Express.

Non è vero che suo padre Francesco si sia arrabbiato. O fosse contrariato dalla scelta di partecipare a Pechino Express. «No, non è vero». Punto e a capo. Ma è vero che sua mamma Ilary si felice di questo primo viaggio in televisione. Se Chanel Totti dovesse scegliere con chi partire per un nuovo viaggio, una nuova avventura ci andrebbe con mamma. «Perché abbiamo un carattere più simile. Però, a dire la verità, non avrei voluto nessuno dei due, meglio un amico»., racconta in un’intervista al Messaggero. Meglio l’amico Filippo Laurino, figlio dell’agente di Ilary Blasi, rimasta per tutto il tempo dietro le telecamere per seguire la più giovane coppia del programma di Sky. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

