Marotta all’Arena Civica | Nella città di Milano ci siamo solo noi

Durante una festa dedicata ai tifosi, il presidente di una grande squadra ha affermato che nella città di Milano ci sono solo loro. Le sue parole sono arrivate mentre si trovava all’Arena Civica, in un momento di celebrazione, e sono state interpretate come una frecciatina rivolta ai rivali cittadini. Non sono state fatte altre dichiarazioni o commenti riguardo a questa affermazione. La manifestazione si è svolta senza ulteriori incidenti o eventi significativi.

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