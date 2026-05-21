Marotta all’Arena Civica | Nella città di Milano ci siamo solo noi
Durante una festa dedicata ai tifosi, il presidente di una grande squadra ha affermato che nella città di Milano ci sono solo loro. Le sue parole sono arrivate mentre si trovava all’Arena Civica, in un momento di celebrazione, e sono state interpretate come una frecciatina rivolta ai rivali cittadini. Non sono state fatte altre dichiarazioni o commenti riguardo a questa affermazione. La manifestazione si è svolta senza ulteriori incidenti o eventi significativi.
di Alberto Petrosilli Le parole di Marotta durante la festa nerazzurra: il presidente nerazzurro lancia una frecciatina ai cugini del Milan. In occasione delle celebrazioni per la vittoria di campionato e Coppa Italia, il presidente dell’Inter Giuseppe Marotta ha parlato dall’ Arena Civica di Milano, sottolineando con orgoglio il legame tra il club nerazzurro e la città. LEGGI ANCHE: le ultimissime in casa Milan Le parole di Marotta durante la festa nerazzurra. PAROLE – « E’ una serata particolare, abbiamo voluto farla in questa arena, che è l’icona della città, perché noi siamo la squadra della città, l’unica società con due stelle. Nella... 🔗 Leggi su Internews24.com
Sullo stesso argomento
Milan, Galli ricorda: “Siamo atterrati all’Arena civica con l’elicottero. Qualcuno di noi era spaventato”Il 18 luglio 1986, Silvio Berlusconi presenta ai tifosi il nuovo Milan con un esibizione tutt'altro che sobria: i rossoneri arrivano all'Arena Civica...
Leggi anche: Tensioni in Comune. Adesso Gubbio Civica risponde al sindaco: "Noi ci siamo. E lei?"
Inter, Marotta aveva lasciato in sospeso una parte di risposta a Cardinale. È arrivata dall’Arena Civica. x.com
Inter all’Arena Civica, il suo primo stadio: bagno di folla per la prima squadra, le giovanili, le Women e i dipendenti nerazzurri Marotta ha mandato un messaggio ben preciso... #SportMediaset #Mediaset #Marotta #Inter #arenaCivica facebook
Marotta, bordata a Cardinale: Inter unica squadra di Milano con due stelle, per noi èIl presidente dell'Inter, Giuseppe Marotta, ha rilasciato alcune dichiarazioni all'Arena Civica: non manca la frecciata a Cardinale ... msn.com
Inter, la festa continua: oggi l'allenamento all'Arena, il suo primo stadio. Sugli spalti dipendenti e squadre giovaniliTerzo tempo dei festeggiamenti per il doblete firmato da Chivu, dopo la festa spontanea dei tifosi il 3 maggio e dopo la sfilata di domenica scorsa. Resta l'ultimo match di campionato contro il Bologn ... milano.corriere.it