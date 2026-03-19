Tensioni in Comune Adesso Gubbio Civica risponde al sindaco | Noi ci siamo E lei?

Gubbio Civica ha pubblicato un comunicato in risposta al sindaco, evidenziando la propria presenza e disponibilità. Dopo una riunione tenutasi lunedì sera, il gruppo ha sottolineato di aver preso in considerazione le richieste del primo cittadino riguardo al ripristino della maggioranza. La comunicazione si conclude con un invito diretto al sindaco, chiedendogli se anche lui sia presente.

"Noi ci siamo: Sindaco, Lei c’è?". Si chiude così il comunicato di Gubbio Civica che, dopo essersi riunita nella serata di lunedì, "prende in seria considerazione le sollecitazioni esternate dal Sindaco circa la necessità di riallacciare le fila della maggioranza". E prosegue, parlando poi dell’ultimo consiglio comunale in cui il gruppo consiliare (nella foto il capogruppo Robert Satiri) ha abbandonato l’aula intorno alle 14, dandone motivazione così: "Non per capriccio, né per ostacolo all’attività amministrativa e neanche per volontà demolitorie; ma per richiamare l’attenzione di sindaco, giunta e di alcuni colleghi di maggioranza, in merito a questioni poste, chiaramente, alla nostra attenzione, dalla cittadinanza che rappresentiamo, almeno da settembre dello scorso anno". 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Tensioni in Comune. Adesso Gubbio Civica risponde al sindaco: "Noi ci siamo. E lei?" Articoli correlati Su Noi Magazine la Giornata della Memoria che diventa impegno nel dialogo con i giovani: adesso i testimoni siamo noi!Torna Noi Magazine, l’inserto settimanale gratuito del giovedì che dal 1996 Gazzetta del Sud dedica alle giovani generazioni, con la settima stagione... Da Gubbio a Dubai, in nove restano bloccati. Il sindaco Fiorucci: “Siamo in contatto con le famiglie”Gubbio (Perugia), 1 marzo 2026 – Nove eugubini bloccati a Dubai, dove la tensione è alta per i bombardamenti che hanno colpito la città emiratina con... Nonno heidi recita poesia Pacciani Contenuti utili per approfondire Adesso Gubbio Civica Discussioni sull' argomento Tensioni in Comune. Adesso Gubbio Civica risponde al sindaco: Noi ci siamo. E lei?; Crisi politica a Gubbio: Città Futura chiede il voto anticipato, Fiorucci resiste e rilancia il governo della città; Alta tensione in consiglio comunale. Adesso si spacca la maggioranza. Alta tensione in consiglio comunale. Adesso si spacca la maggioranzaErano ormai quasi le 14 quando Robert Satiri, capogruppo di Gubbio Civica, ha annunciato la sua scelta e quella dei suoi colleghi di gruppo di lasciare la seduta del consiglio comunale. Non per fame, ... lanazione.it Trg media. . “SINDACO, ADESSO TOCCA A LEI” Il coordinamento di Gubbio Civica interviene dopo le sollecitazioni del sindaco Fiorucci e dice di prendere in seria considerazione la necessità di riallacciare le fila della maggioranza consiliare. #trg #news #inf - facebook.com facebook Il Sindaco: "Non mi dimetto, vado avanti a governare". Gubbio Civica: "Un rinnovato patto amministrativo" x.com