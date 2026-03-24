Filippo Galli ha ricordato l’arrivo del Milan all’Arena civica nel 1986, quando il team si è presentato con un elicottero. Durante quella giornata, alcuni giocatori erano spaventati. Galli ha ripercorso quegli eventi in un’intervista, senza aggiungere dettagli sui motivi di eventuali timori o sulle persone coinvolte. La testimonianza si concentra esclusivamente sui fatti accaduti durante quell’episodio storico per il club.

Il 18 luglio 1986, Silvio Berlusconi presenta ai tifosi il nuovo Milan con un esibizione tutt'altro che sobria: i rossoneri arrivano all'Arena Civica di Milano direttamente dal cielo, a bordo di due elicotteri. Una scena iconica, che ancora oggi viene ricordata con affetto da parte del popolo milanista. Filippo Galli è tornato a parlare di quel giorno nella sua intervista concessa ai microfoni della 'Gazzetta dello Sport'. Ecco, di seguito, le parole dell'ex difensore rossonero. "Gli elicotteri all’Arena, un bel rischio. È stata una mattinata incredibile, fantastica. Siamo partiti dall’aeroporto dei vip di Linate la mattina, verso le 10. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, Galli ricorda: “Siamo atterrati all’Arena civica con l’elicottero. Qualcuno di noi era spaventato”

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