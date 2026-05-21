Marina Romondia al Teatro Nuovo in ' Hijos de Buddha'
Sabato 23 maggio a Pisa, il Teatro Nuovo ospiterà uno spettacolo con Marina Romondia, all’interno della produzione 'Hijos de Buddha'. Nello stesso giorno, Nicolò Sordo, noto come uno dei drammaturghi più innovativi del teatro attuale, presenterà un suo lavoro. A seguire, il regista Alessandro Rossetto mostrerà la sua interpretazione artistica, caratterizzata da uno stile preciso e visivamente forte. La serata unisce due figure di spicco nel panorama teatrale e cinematografico della scena italiana.
Sabato 23 maggio a Pisa Nicolò Sordo, il drammaturgo più storto del teatro contemporaneo, incontra l’estetica rigorosa e cinematica del regista Alessandro Rossetto. Con una protagonista d’eccezione.Sabato 23 maggio Maria Sanchez arriva al Teatro Nuovo di Pisa. La porta Nicolò Sordo – Premio. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
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Penultimo appuntamento della stagione al | : di Nicolò Sordo regia di Alessandro Rossetto con Marina Romondia Uno spettacolo che attraversa confini, identità e mem facebook